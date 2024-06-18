Отримають підвищення, але не усі: хто з пенсіонерів залишиться без надбавки у липні

Деякі пенсіонери отримають збільшену пенсію вже у наступному місяці. Однак, це стосується лише певної групи осіб та у тому разі, якщо вони підпадають під висунуті вимоги.

Кому підвищать пенсії, а кому – ні

У липні не передбачається суттєвого збільшення пенсійних виплат. Однак, пенсії зростуть у тих осіб, які мають право на вікову надбавку. Вона додається до пенсії автоматично, а її розмір прямо залежить від віку особи.

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Однак, пощастить цього місяця не усім: для тих осіб, у кого виплати перевищують 10 340, 35 гривень, надбавка не передбачена. А, отже, додаткові кошти на карту не зарахуються.

Таким чином, додаткові кошти отримають:

пенсіонери від 70 до 74 років включно отримують додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Така надбавка не сумується, вона лише збільшується з часом. Наприклад, у 76 років пенсіонер отримує 456 гривень, а не 300 + 456 гривень.

Які актуальні розміри пенсійних виплат в Україні

Середній розмір пенсії в Україні нині становить 5 743,27 гривні. Водночас мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривню для пенсіонерів без потрібного страхового стажу та 2725 гривень для пенсіонерів, які досягнули 65-річного віку та не встигли набути достатнього страхового стажу.

Максимальна пенсійна виплата в Україні становить23 610 гривень.