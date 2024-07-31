Який нині розмір пенсій в Україні: скільки пенсіонери отримують щомісяця

Пенсійний фонд України подає інформацію, що на 1 липня середній розмір пенсії в Україні становить 5 816,62 гривень. Втім, за їх же словами, у 62% українських пенсіонерів виплати не перевищують 5 тисяч гривень.

Яку пенсію отримують українці

Дані Пенсійного фонду говорять, що станом на 1 липня 2024 року в Україні зареєстровано 10,2 мільйона пенсіонерів. З них 2,7 мільйона є працюючими особами.

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Станом на 1 липня середній розмір пенсій в Україні становить 5 816,62 гривні (на 1 квітня – 5 743,27 гривні). У працюючих пенсіонерів – 6 216,20 гривні (на 1 квітня – 6 094,28 гривні).

Більшість пенсіонерів (62,05%) отримують виплати, які не перевищують 5 000 гривень. Зокрема, у 26,14% пенсіонерів розмір пенсії становить до 3 000 гривні. Ще 17,32% отримують виплати від 3 001 до 4 000 гривень, 18,59% пенсіонерів отримують пенсії від 4 001 до 5 000 гривні.

Чверті українських пенсіонерів (25,47%) призначена пенсія в розмірі від 5 001 до 10 000 гривень. Понад 10 000 гривень отримують 12,48% пенсіонерів.