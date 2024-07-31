Яку пенсію отримують українці
Дані Пенсійного фонду говорять, що станом на 1 липня 2024 року в Україні зареєстровано 10,2 мільйона пенсіонерів. З них 2,7 мільйона є працюючими особами.
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Станом на 1 липня середній розмір пенсій в Україні становить 5 816,62 гривні (на 1 квітня – 5 743,27 гривні). У працюючих пенсіонерів – 6 216,20 гривні (на 1 квітня – 6 094,28 гривні).
Чверті українських пенсіонерів (25,47%) призначена пенсія в розмірі від 5 001 до 10 000 гривень. Понад 10 000 гривень отримують 12,48% пенсіонерів.