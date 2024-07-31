Як збільшити кількість стажу

Якщо пенсіонер не встиг набути достатню кількість стажу, він може його докупити. Для цього потрібно звернутись у ПФУ.

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Купувати стаж можуть українці старше 16 років. Зараховуватись придбане може на особистий рахунок особи або ж передаватись іншим громадянам.

Аби було враховано повний місяць стажу, необхідно сплатити мінімальний страховий внесок. Зараз він складає 1 760 гривень. Відповідно, за рік доведеться заплатити 21 120 гривень.

Хто може піти на пенсію у 2024 році

  • той, хто прагне вийти на пенсію у 60 років має набути цьогоріч щонайменше 31 рік стажу;
  • у 63 роки достатньо мати 21 рік стажу;
  • 65 років – 15 років стажу.