Як збільшити кількість стажу
Якщо пенсіонер не встиг набути достатню кількість стажу, він може його докупити. Для цього потрібно звернутись у ПФУ.
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Купувати стаж можуть українці старше 16 років. Зараховуватись придбане може на особистий рахунок особи або ж передаватись іншим громадянам.
Аби було враховано повний місяць стажу, необхідно сплатити мінімальний страховий внесок. Зараз він складає 1 760 гривень. Відповідно, за рік доведеться заплатити 21 120 гривень.
Хто може піти на пенсію у 2024 році
- той, хто прагне вийти на пенсію у 60 років має набути цьогоріч щонайменше 31 рік стажу;
- у 63 роки достатньо мати 21 рік стажу;
- 65 років – 15 років стажу.