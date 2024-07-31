Як мають передаватися показники

Споживачі, що отримують послуги від компанії "Нафтогаз" мають передавати показники з 1 по 5 число щомісячно. Зараз абонентів, яких обслуговує цей регулятор понад 90% від загальної кількості.

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Показники лічильника це цифри на табло, які знаходяться до коми або червоних значень. Саме їх потрібно фіксувати і подавати.

Облік газу – зобов’язання та відповідальність оператора ГРМ (облгазів). Працівники саме цих компаній періодично приходять до вас знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання тощо,

– йдеться у повідомленні "Нафтогазу".

Дані можна передавати регулятору різними методами:

на сайті вашого облгазу;

у чатботі регулятора;

через оператора, зателефонувавши до контакт-центру;

під час візиту контролера за адресою.

Зверніть увагу! Посилання на офіційні чатботи, соцмережі та номери контакт-центру регулятора вказані на офіційному сайті компанії.