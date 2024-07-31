Де підвищать тарифи на комуналку

Як повідомляють, мешканцям багатоквартирних будинків у Чернігові планують підвищити тариф на обслуговування. Це стосується клієнтів комунальних підприємств "Деснянське", "Новозаводське", "ЖЕК-13" та "ЖЕК-10".

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Таким чином, тариф планують підвищити на 40%, адже ціни на матеріали, що потрібні для підготовки житлових будинків до опалювального сезону, істотно зросли.

Цікаво! Таке рішення прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 липня.

Зокрема, як повідомляється, вартість пиломатеріалів піднялася на 195%, фарби – на 246%, солі – на 557%, а інвентарю для прибирання – на 190-206%. Окрім того, ціни на газ зросли на 273%.