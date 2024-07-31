Где повысят тарифы на коммуналку

Как сообщают, жителям многоквартирных домов в Чернигове планируют повысить тариф на обслуживание. Это касается клиентов коммунальных предприятий "Деснянское", "Новозаводское", "ЖЭК-13" и "ЖЭК-10".

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Таким образом, тариф планируют повысить на 40%, ведь цены на материалы, что нужны для подготовки жилых домов к отопительному сезону, существенно выросли.

Интересно! Такое решение приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июля.

В частности, как сообщается, стоимость пиломатериалов поднялась на 195%, краски – на 246%, соли – на 557%, а инвентаря для уборки – на 190-206%. Кроме того, цены на газ выросли на 273%.