Как должны передаваться показатели

Потребители, получающих услуги от компании "Нафтогаз" должны передавать показатели с 1 по 5 число ежемесячно. Сейчас абонентов, которых обслуживает этот регулятор более 90% от общего количества.

Читайте также Новое подорожание: как изменятся тарифы на коммунальные услуги для многоквартирных домов

Показатели счетчика это цифры на табло, которые находятся до запятой или красных значений. Именно их нужно фиксировать и подавать.

Учет газа – обязательства и ответственность оператора ГРМ (облгазов). Работники именно этих компаний периодически приходят к вам снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования и т.д,

– говорится в сообщении "Нафтогаза".

Данные можно передавать регулятору различными методами:

на сайте вашего облгаза;

в чатботе регулятора;

через оператора, позвонив в контакт-центр;

во время визита контролера по адресу.

Обратите внимание! Ссылки на официальные чатботы, соцсети и номера контакт-центра регулятора указаны на официальном сайте компании.