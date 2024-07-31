Как должны передаваться показатели
Потребители, получающих услуги от компании "Нафтогаз" должны передавать показатели с 1 по 5 число ежемесячно. Сейчас абонентов, которых обслуживает этот регулятор более 90% от общего количества.
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Показатели счетчика это цифры на табло, которые находятся до запятой или красных значений. Именно их нужно фиксировать и подавать.
Учет газа – обязательства и ответственность оператора ГРМ (облгазов). Работники именно этих компаний периодически приходят к вам снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования и т.д,
– говорится в сообщении "Нафтогаза".
Данные можно передавать регулятору различными методами:
- на сайте вашего облгаза;
- в чатботе регулятора;
- через оператора, позвонив в контакт-центр;
- во время визита контролера по адресу.