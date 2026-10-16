Пенсії у 2026 році: скільки платять українцям та які надбавки можна отримати

Станом на жовтень 2026 року середній показник пенсійних виплат по країні сягнув 7 287 гривень. Найбільша частка громадян – понад 36% – щомісяця отримує від 5 001 до 10 тисяч гривень.

Які пенсії отримують українці у 2026 році

Водночас майже п'ятій частині пенсіонерів – 19,02% – нараховують понад 10 тисяч гривень, про що зазначає Пенсійний фонд України.

А ті українці, які продовжують працювати на пенсії, мають дещо вищий середній дохід – 8 019 гривень.

Тоді як частка тих, хто виживає на суму до 3 000 гривень, нині становить 3,4%.

Розмір виплат залежить не лише від накопиченого стажу, а й від спеціальних урядових рішень. Наприклад, наразі Кабінет Міністрів пропонує застосувати жорсткі обмежувальні коефіцієнти до спеціальних пенсій, які перевищують 28 780 гривень.

Натомість для громадян поважного віку діє гарантована програма підтримки. Якщо людині виповнилося 70 років, то вона має право на щомісячну надбавку:

від 70 до 75 років доплачують до 300 гривень; від 75 до 80 років – до 456 гривень; а після 80 років сума зростає до 570 гривень.

Що ще варто знати щодо пенсій та соцвиплат

Нагадаємо, що у проєкті Держбюджету на 2027 рік передбачене підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Це означає, що зросте й мінімальна пенсія.

Водночас індексації пенсій у 2026 році не передбачається. Перерахунок відбувається весною, тому наступного слід очікувати у березні 2027 року.