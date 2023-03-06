На скільки в березні зросли пенсії за інвалідністю

В результаті березневої індексації підвищилися майже усі категорії пенсій, включно з виплатами за інвалідністю. Розмір індексації склав 19,7%, а пенсії підвищилися у середньому на 400-700 гривень.

Як зміняться пенсії за інвалідністю

У всіх випадках розміри пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, будуть не нижчими за:

для І групи – 8187,48 гривні;

для ІІ групи – 6 549,99 гривні;

для ІІІ групи і для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.

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Окрім того, з 1 березня зросли мінімальні пенсії для ліквідаторів. Оскільки стало відомо, що розмір середньої зарплати по Україні за 2022 рік склав 13 376,21 гривні, то ці пенсії теж перерахували. Тепер пенсія за інвалідністю у ліквідатора не може бути нижчою:

для І групи (100%) – 13 376,21 гривні;

для ІІ групи (80%) – 10 700,97 гривні;

для ІІІ групи (60%) – 8025,73 гривні.

Скільки становить пенсія по інвалідності в Україні

Пенсія по інвалідності залежно від групи призначається в таких розмірах: