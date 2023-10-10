Українці будуть самостійно забезпечувати собі старість: коли це відбудеться

Наразі пенсійна система в Україні недосконала. Пенсіонери отримують низькі пенсії через те, що їх фінансове забезпечення залежить від теперішніх офіційних зарплат українців.

Чому в Україні низькі пенсії

Станом на зараз, в Україні діє лише солідарна пенсія. Тобто теперішні внески громадян у ПФУ покривають виплати для пенсіонерів. Оскільки осіб, які потребують пенсіЇ – 10,6 мільйона, працездатне населення не справляється з таким фінансовим навантаженням.

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Розмір пенсій зараз такий:

0,6% пенсіонерів мають виплати до 2 000 гривень.

10,4% – понад 10 000 гривень на місяць.

15% – від 4 001 до 5 000 гривень.

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.

29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень.

Як зміниться пенсійна система

Накопичувальна система пенсій буде більш ефективна і краще фінансово забезпечить майбутніх пенсіонерів. Міністерка Оксана Жолнович анонсувала, що такі перспективи більш ніж реальні, повідомляє 24 Канал.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Я думаю, що це буде реально, тому що зараз практично драфт законопроєкту готовий для того, щоб ми працювали над дизайном накопичувальної пенсійної реформи. Одразу скажу, що запустити її збором внесків можна буде тільки після перемоги, інакше не буде як інвестувати ці кошти.

Жолнович наголошує, що нововведення будуть введені щонайменше у 2025 році. Усе залежить від ситуації на фронті. За її словами, задача уряду зараз – підготувати усю необхідну інфраструктуру для запровадження реформи.