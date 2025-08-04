У Мінсоцполітики анонсували пенсійну реформу, яку планують запровадити за 100 днів. Так пенсійну систему хочуть зробити солідарною.

Які оновлення щодо пенсій хочуть запровадити?

Першочергово хочуть змінити підходи до пенсійного забезпечення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Відповідний план роботи та пріоритетні завдання на наступні 100 днів представив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін. Серед основних завдань:

Солідарна пенсійна система : гарантовані виплати по досягненню віку, прямий зв'язок між внесками ЄСВ, їх тривалістю і розміром пенсії;

: гарантовані виплати по досягненню віку, прямий зв'язок між внесками ЄСВ, їх тривалістю і розміром пенсії; Трансформація спеціальних пенсій у професійні з урахуванням трьох факторів – базова виплата, варіативна пенсійна складова та професійна;

у професійні з урахуванням трьох факторів – базова виплата, варіативна пенсійна складова та професійна; Запровадження обов’язкової накопичувальної системи.

Улютін також повідомив, що найближчим часом буде оновлено і соціальні стандарти. Для цього буде запроваджена базова соціальна допомога та проведена реформа прожиткового мінімуму. Окрім цього незабаром розпочнеться робота над запуском "єдиного вікна" для ВПО.

Що відомо про скасування спецпенсій?

Спецпенсії в Україні отримують судді, прокурори та чиновники. Планують, що скасувати їх можуть для:

колишніх та чинних суддів;

колишніх та чинних прокурорів;

колишніх та чинних співробітників силових структур.

"Кланові" спецпенсії у сотні тисяч гривень, які обурюють людей – це офіційне, публічне та зухвале визнання виключності окремих каст – суддів, силовиків, держслужбовців. За мінімальної пенсії 2 361 гривня, коли більше як половина українських пенсіонерів отримують менше ніж 5 000 гривень, спецпенсії по 100 тисяч і більше – кричуща несправедливість,

– каже Гетманцев.

Доопрацьована версія законопроєкту передбачає встановлення нових умов пенсійного забезпечення за вислугу років, за інвалідністю працівників прокуратури