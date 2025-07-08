До 80% від заробітку: як українці зможуть збільшити свої пенсії вдвічі

Українці матимуть змогу збільшити свою пенсію вдвічі. Це станеться після запровадження пенсійної реформи, яку пропонує Міністерство соціальної політики.

Як українці зможуть збільшити свої пенсії

Сьогодні українці можуть порахувати свою майбутню пенсію за допомогою пенсійного калькулятора ПФУ, однак навряд отримана цифра їм сподобається. Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр економічних стратегій.

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Втім, за словами Жолнович, все має змінитися після впровадження пенсійної реформи, яка поєднає солідарну, накопичувальну та добровільну системи. Розмір пенсії може зрости вдвічі:

Солідарна система має забезпечити близько 40% від заробітку.

Накопичувальна система покриватиме мінімум 20% – до 40% від заробітку.

Ще частину до пенсії додасть добровільна пенсійна система.

В багатьох випадках це 80% заробітку покриває. Це вже нормально. Це практично те, що ми заробляли впродовж життя. І це дозволяє забезпечити кращі гарантії,

– зазначила Жолнович.

Варто знати! Міністерка наголосила, що пенсійні внески до солідарної системи сьогодні вкрай важливі, оскільки дозволяють утримувати нинішніх пенсіонерів. Однак сучасна пенсійна система має значні викривлення, тому потребує змін.

Що змінить пенсійна реформа

Жолнович розповіла, що уряд планує реформу солідарної пенсійної реформи, щоб забезпечити українцям достатній рівень пенсійного забезпечення.

Ми залучили практично всі можливі міжнародні інституції фінансові: Світовий банк, Міжнародну організацію праці, Міжнародний валютний фонд, для того, щоб точно бути впевненими, що гарантуємо той розмір виплат, який зараз запропонуємо нашим пенсіонерам,

– зазначила міністерка.

Також, за її словами, вже готовий законопроєкт про впровадження накопичувальної пенсійної системи.

Наразі цей законопроєкт вичитують у Верховній Раді та в уряді, бо документ серйозний і "потребує певного ресурсу".

Варто знати! Жолнович додала, що законопроєкт про накопичувальну систему будуть розглядати разом з проєктом про солідарну пенсію, щоб українці у підсумку бачили загальну картину, тобто куди та які кошти будуть спрямовуватися.