Від найменших до найбільших: які пенсії платять в Україні

Більшість пенсіонерів в Україні отримує невисокі виплати. Нині 65% пенсіонерів досі одержують пенсію до 5 тисяч гривень. Про те, як зміняться виплати у лютому та березні, читайте далі.

Які розміри пенсій в Україні

На сьогодні середній розмір пенсії в Україні становить – 5385,25 гривні. Проте, майже 30% пенсіонерів досі отримують пенсію не вищу за 3000 гривень.

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Втім, у порівнянні з минулим роком, ця ситуація дещо покращилася: таких пенсіонерів стало менше на 10%. Проте, 65% пенсіонерів досі одержують пенсію до 5 тисяч гривень.

Нині пенсійні виплати виглядають наступним чином:

до 2000 гривень – одержують 64,60 тисячі пенсіонерів (0,6%);

від 2001 до 3000 гривень – 3,06 мільйона пенсіонерів (29,1%);

від 3001 до 4000 гривень – 2,23 мільйона пенсіонерів (21,3 %);

від 4001 до 5000 гривень – 1,57 мільйона пенсіонерів (14,9%);

від 5001 до 10 000 гривень – 2,44 мільйона пенсіонерів (23,2%);

понад 10 000 гривень – 1,15 мільйона пенсіонерів (10,9%).

У кого зростуть пенсії у лютому

Кількість пенсіонерів в Україні сьогодні становить трохи більше ніж 10 мільйонів.

Зростання пенсій у лютому пов'язане з досяганням пенсіонерами певного віку. Зараз ПФУ надає надбавки до пенсійних виплат, зокрема вікові.

Розмір вікових надбавок наступний:

300 гривень – для пенсіонерів від 70 до 74 років включно;

456 гривень – від 75 до 79 років включно ;

570 гривень – від 80 років.

Чого чекати пенсіонерам у березні

Ця надбавка нараховується автоматично у місяць, коли пенсіонер досягає певного віку. Вона додається до пенсії.

У березні пройде чергова індексація пенсій для українців. Поки що остаточно не відомий розмір березневої індексації. Однак у Мінсоцполітики припустили, що він становитиме 13%.

Проте далеко не усім збільшать виплати через певні умови. Не відчують індексації ті, хто:

вийшов на пенсію менш як 3 роки тому;

отримує високі пенсії;

отримує розрахункову пенсію, яка нижча за мінімальну.

! У останньому випадку держава доплачує пенсіонерам, чиї виплати не дотягують до мінімальних, аби вони вирівнялися. Після індексації сума збільшення просто замінить доплату від держави, тому фактично для таких осіб нічого не зміниться.