Чому можуть обмежити пенсійні виплати

У деяких випадках пенсія може скасовуватись зовсім. Йдеться про смерть пенсіонера.

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Тимчасово скасованою може бути пенсія за вислугою років, якщо пенсіонер повертається на роботу. Виключення складають випадки, коли особа обирає спеціалізацію непов'язану з переліком професії, що є особливо небезпечними.

Також є причини обмеження виплат, зокрема йдеться про ситуації коли дані пенсіонера у ПФУ не відповідають дійсності. Тобто пенсія нараховується, але не надходить на особистий рахунок особи до з'ясування обставин.

Під обмеження підпадає і ситуація, коли пенсіонер ніяк не використовує свої виплати протягом 6 місяців. Йдеться і про отримувачів готівки на "Укрпошті".

Зверніть увагу! Нещодавно у Мінсоцполітики уточнили, що контроль за рахунками, яким пів року здійснюється за умови, що громадянин мав статус ВПО до 24 лютого 2022 року.

Є і інші обставини скасування виплат. Однак, цих обмежень можна уникнути, якщо вчасно повідомити ПФУ про зміну особистих даних. Зокрема, про переїзд за кордон.

Чи можна відновити виплати

Поновити виплати можливо. Для цього потрібно звернутися у ПФУ зі спеціальною заявою.

У період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано, заява про поновлення пенсії та документи, необхідні для поновлення пенсії, особами, які тимчасово проживають за кордоном, можуть надсилатись поштою,

– йдеться у повідомленні ПФУ

У деяких випадках пенсіонера можуть зобов'язати пройти ідентифікацію. Рішення, відносно поданої заяви, має бути прийняте ПФУ протягом 10 днів.