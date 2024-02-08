Почему могут ограничить пенсионные выплаты

В некоторых случаях пенсия может отменяться совсем. Речь идет о смерти пенсионера.

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Временно отмененной может быть пенсия по выслуге лет, если пенсионер возвращается на работу. Исключение составляют случаи, когда лицо выбирает специализацию несвязанную с перечнем профессии, которые являются особо опасными.

Также есть причины ограничения выплат, в частности речь идет о ситуации, когда данные пенсионера в ПФУ не соответствуют действительности. То есть пенсия начисляется, но не поступает на личный счет лица до выяснения обстоятельств.

Под ограничения подпадает и ситуация, когда пенсионер никак не использует свои выплаты в течение 6 месяцев. Речь идет и о получателях наличных на "Укрпочте".

Обратите внимание! Недавно в Минсоцполитики уточнили, что контроль по счетам, которым полгода осуществляется при условии, что гражданин имел статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года.

Есть и другие обстоятельства отмены выплат. Однако этих ограничений можно избежать, если вовремя сообщить ПФУ об изменении личных данных. В частности, о переезде за границу.

Можно ли возобновить выплаты

Возобновить выплаты возможно. Для этого нужно обратиться в ПФУ со специальным заявлением.

В период действия военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором оно будет прекращено или отменено, заявление о возобновлении пенсии и документы, необходимые для возобновления пенсии, лицами, которые временно проживают за рубежом, могут направляться по почте,

– говорится в сообщении ПФУ

В некоторых случаях пенсионера могут обязать пройти идентификацию. Решение, относительно поданного заявления, должно быть принято ПФУ в течение 10 дней.