Кто имеет право на пенсию за выслугу лет

Оформить пенсию за выслугу лет должны лица независимо от возраста, но при наличии специального стажа работы:

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не менее 25 лет стажа – для артистов;

не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин – работникам авиации и летно-испытательного состава;

не менее 25 лет стажа – для работников образования, здравоохранения и социального обеспечения;

не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет – для спортсменов.

Кому еще назначается пенсия

Пенсия по выслуге лет после достижения возраста от 50/55 лет мужчинами, от 45/50 – женщинами и при наличии соответствующего общего стажа, в частности стажа работы по профессии/должности назначается:

Диспетчерам, осуществляющим управление воздушным движением; инженерно-техническому составу гражданской авиации.

Бортпроводникам.

Работникам железнодорожного транспорта и метрополитена.

Работникам, занятым на полевых геологоразведочных работах.

Работникам, занятым на лесозаготовках и лесосплаве.

Механизаторам (докерам-механизаторам) в портах.

Плавскладу морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Как определяется размер пенсии

Размеры пенсий определяется согласно статьям 27 – 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". И зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Также такие пенсионеры имеют право на пособие в размере десяти месячных пенсий.

Указанная денежная помощь выплачивается лицам, которые на день достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", работали в заведениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, дающих право на назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с пунктами "е" – "ж" статьи 55 Закона Украины "О пенсионном обеспечении", и имеют страховой стаж на таких должностях 35 лет – для мужчин и 30 лет – для женщин, а также если они до этого не получали никакого вида пенсий,

– объяснила Людмила Язан, главный специалист отдела обслуживания граждан.

При этом пенсия за выслугу лет назначается при увольнении с работы, дающей право на эту пенсию. А в случае трудоустройства на работу, дающую право на этот вид пенсии – прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с такой работы.