Хто має право на пенсію за вислугу років
Оформити пенсію за вислугу років мають особи незалежно від віку, але за умови наявності спеціального стажу роботи:
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- не менше 25 років стажу – для артистів;
- не менше 25 років для чоловіків та не менше 20 років для жінок – працівникам авіації та льотно-випробного складу;
- не менше 25 років стажу – для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення;
- не менше 25 років, в тому числі перебування у складі збірних команд України не менше 6 років – для спортсменів.
Кому ще призначається пенсія
Пенсія за вислугою років після досягнення віку від 50/55 років чоловіками, від 45/50 – жінками та за наявності відповідного загального стажу, зокрема стажу роботи за професією/посадою призначається:
- Диспетчерам, які здійснюють управління повітряним рухом; інженерно-технічному складу цивільної авіації.
- Бортпровідникам.
- Працівникам залізничного транспорту та метрополітену.
- Працівникам, зайнятим на польових геологорозвідувальних роботах.
- Працівникам, зайнятим на лісозаготівлях і лісосплаві.
- Механізаторам (докерам-механізаторам) у портах.
- Плавскладу морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості.
Як визначається розмір пенсії
Розміри пенсій визначається згідно зі статтями 27 – 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Та залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.
Також такі пенсіонери мають право на допомогу у розмірі десяти місячних пенсій.
Зазначена грошова допомога виплачується особам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, які дають право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів "е" – "ж" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення", і мають страховий стаж на таких посадах 35 років – для чоловіків та 30 років – для жінок, а також якщо вони до цього не отримували жодного виду пенсій,
– пояснила Людмила Язан, головний спеціаліст відділу обслуговування громадян.
При цьому, пенсія за вислугу років призначається при звільненні з роботи, яка дає право на цю пенсію. А у випадку працевлаштування на роботу, яка дає право на цей вид пенсії – припиняється та поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з такої роботи.