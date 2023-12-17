Хто має право на пенсію за вислугу років

Оформити пенсію за вислугу років мають особи незалежно від віку, але за умови наявності спеціального стажу роботи:

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не менше 25 років стажу – для артистів;

не менше 25 років для чоловіків та не менше 20 років для жінок – працівникам авіації та льотно-випробного складу;

не менше 25 років стажу – для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення;

не менше 25 років, в тому числі перебування у складі збірних команд України не менше 6 років – для спортсменів.

Кому ще призначається пенсія

Пенсія за вислугою років після досягнення віку від 50/55 років чоловіками, від 45/50 – жінками та за наявності відповідного загального стажу, зокрема стажу роботи за професією/посадою призначається:

Диспетчерам, які здійснюють управління повітряним рухом; інженерно-технічному складу цивільної авіації.

Бортпровідникам.

Працівникам залізничного транспорту та метрополітену.

Працівникам, зайнятим на польових геологорозвідувальних роботах.

Працівникам, зайнятим на лісозаготівлях і лісосплаві.

Механізаторам (докерам-механізаторам) у портах.

Плавскладу морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості.

Як визначається розмір пенсії

Розміри пенсій визначається згідно зі статтями 27 – 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Та залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Також такі пенсіонери мають право на допомогу у розмірі десяти місячних пенсій.

Зазначена грошова допомога виплачується особам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, які дають право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів "е" – "ж" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення", і мають страховий стаж на таких посадах 35 років – для чоловіків та 30 років – для жінок, а також якщо вони до цього не отримували жодного виду пенсій,

– пояснила Людмила Язан, головний спеціаліст відділу обслуговування громадян.

При цьому, пенсія за вислугу років призначається при звільненні з роботи, яка дає право на цю пенсію. А у випадку працевлаштування на роботу, яка дає право на цей вид пенсії – припиняється та поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з такої роботи.