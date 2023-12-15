У кого вырастет пенсия

Уже с 1 января 2024 года лица, достигшие 65-летнего возраста и имеющие страховой стаж 30 лет для женщин или 35 лет для мужчин, получат повышение пенсии.

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Дело в том, что такие пенсионеры не могут получать выплаты менее 40% минимальной зарплаты, которая как раз и вырастет в начале следующего года. Сумма будет составлять 7 100 гривен, в то время как минимальная пенсия вырастет до 2 840 гривен.

Напомним! В настоящее время минимальная пенсия для 65-летних лиц с полным стажем составляет 2680 гривен (минимальная зарплата 6700 гривен).

Однако это еще не все – 1 июля 2024 запланировано еще одно повышение минимальной зарплаты до 8 тысяч гривен. То есть минимальная пенсия тоже вырастет до 3 200 гривен.

Возрастные надбавки к пенсии

Пенсионеры, достигшие определенного возраста, имеют право на ежемесячные надбавки к выплатам. Вон выглядят так:

лица от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Стоит отметить, что их предоставляют людям, чья пенсия не превышает 10 340,35 гривны. Доплаты назначаются автоматически с месяца, когда украинец достигает определенного возраста.