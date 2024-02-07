Проверки на таможне вернут

Кабмин принял законопроект "О внесении изменений в пункт 9 – 12 раздела XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины".

Читайте также Ограничение выезда и сокращение выплат: что изменится для украинских беженцев в ЕС

Поэтому с 1 марта предлагается:

вернуть таможенным органам полномочия на проведение документальных проверок;

восстановить на неиспользованный срок документальные проверки (встречные сверки), которые начались и не завершились до 24 февраля 2022 года;

в течение 60 дней со дня вступления в силу закона предусмотреть отправку (вручение) актов (справок) о результатах документальных проверок, сверок и другого, если их процедура не завершилась до 24 февраля 2022 года.

Однако этим законопроектом предусмотрен мораторий на документальные проверки лиц, которые по состоянию на 1 марта находятся на оккупированных территориях или тех, где ведутся боевые действия. Однако, если они переедут на подконтрольную Украине территорию, проверки возобновят.

Власти хотят наложить определенные запреты на денежные переводы украинцев

Даниил Гетманцев рассказал, что в НБУ предложили установить лимит суммы, которую можно будет переводить с одного банковского счета на другой. Частоту денежных переводов по реквизитам тоже будут контролировать.

Даниил Гетманцев Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы транзакций, их количества и тому подобное. А также предельных сумм наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания.

Так регулятор хочет решить проблему с мискодингом и теневыми финансовыми операциями. Новые ограничения будут действовать только во время военного положения.