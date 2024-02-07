Потеря статуса беженца в Польше

Сейчас в государственных центрах, финансируемых Польшей, проживают более 42,2 тысячи украинских граждан. Это вдвое меньший показатель, чем был в 2023 году.

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В этом году польское правительство планирует ужесточить правила пребывания украинских беженцев на своей территории, в частности, введением возможности потери статуса беженца из-за поездки в Украину.

Ожидаемые изменения:

Специальная защита для граждан Украины, которая позволяет им находиться в Польше на таких же условиях, как и граждане ЕС, заканчивается 4 марта, но будет продлена на 6 месяцев до конца сентября 2024 года.

для граждан Украины, которая позволяет им находиться в Польше на таких же условиях, как и граждане ЕС, заканчивается 4 марта, но будет продлена на 6 месяцев до конца сентября 2024 года. Потеря статуса беженца возможна в случае выезда из Польши возможна в случае выезда из Польши, ведь это указывает на то, что такие лица не нуждаются в защите.

возможна в случае выезда из Польши, ведь это указывает на то, что такие лица не нуждаются в защите. Изменения выплат на детей также рассматриваются, хотя конкретные детали еще не согласованы, поскольку правительство ведет консультации с различными организациями и министерствами, занимающихся вопросами помощи украинским беженцам.

Эти изменения рассматриваются в контексте желания польского правительства создать более строгие условия для пребывания украинцев, сбежавших от войны, в ответ на продолжающиеся потребности в безопасности и поддержке.

Новые правила по выплатам в Эстонии

С начала 2024 года Эстония внесла изменения в свою политику социальных выплат, что повлияло на семейные пособия для всех жителей страны, включая украинских беженцев.

Обратите внимание! Департамент социального страхования Эстонии объявил о снижении ставок пособий для семей с детьми. Отныне семьи, воспитывающие от трех до шести детей, будут получать 450 евро в месяц вместо предыдущих 650 евро, а семьи с семи и более детьми - 650 евро вместо 850 евро.

Причины этих изменений не были подробно разъяснены, но возможное увеличение количества украинских беженцев, многие из которых - это женщины и дети, - могло вызвать дополнительное давление на финансовые ресурсы страны, предназначенные для семейных выплат.

Кроме того, существует обсуждение относительно возможной отмены бесплатного проезда поездами Elron, что стало важной поддержкой для украинских беженцев, предоставляя им возможность свободно передвигаться по стране.

Важно! Сейчас бесплатный проезд остается доступным благодаря сотрудничеству между Elron, Транспортным департаментом и центрами общественного транспорта, покрывая электрички и уездные автобусы (кроме коммерческих маршрутов), но будущее этой программы еще не определено.

Ирландия сокращает выплаты

Ирландия готовится к введению значительных изменений в своей политике в отношении беженцев. Эти изменения могут радикально повлиять на их жизнь в стране.

Запланированные изменения включают существенное сокращение социальных выплат с 220 евро до 38,80 евро в неделю. А также планируется ограничение срока проживания в государственном жилье для новых беженцев до 90 дней.

Чиновники считают, что такие меры будут стимулировать украинских беженцев активнее искать работу и интегрироваться в местное общество.

Важноэти решения вызвали значительную критику, но определенные аргументы правительства освещают сложную ситуацию с жильем в Ирландии, где новоприбывших приходится размещать даже в палаточных городках из-за недостатка мест. Несмотря на запланированные сокращения выплат и ограничения, многие украинцы все еще стремятся приехать в Ирландию и обращаются за информацией о получении временной защиты.

Запланированное введение изменений должно было состояться 29 января 2024, однако последние сообщения свидетельствуют, что решение может быть отложено на месяц.

Новые ограничения от Норвегии

Норвегия вводит дополнительные меры для ограничения помощи украинским беженцам. Это уже второе подобное решение в течение последних двух месяцев.

Правительство обосновывает эти меры перегрузкой на местные муниципалитеты и стремлением обеспечить высокий уровень качества услуг и льгот для граждан.

Теперь беженцам, которые зависят от государственной помощи, нужно доказать необходимость таких поездок, иначе они рискуют потерять свои виды на жительство.

Также правительство Норвегии изменило политику по размещению новоприбывших беженцев, которые нуждаются в жилье. Теперь им следует обращаться в Национальный центр Роде, что является специализированным лагерем для беженцев, вместо выбора среди пяти городов, как это было раньше. Размещение в отелях и местах отдыха больше не будет практиковаться.

Введение "периода ожидания" перед предоставлением доступа к полному пакету социальной поддержки является еще одной мерой, направленной на регулирование помощи беженцам.

Кроме того, предлагается отменить выплаты "задним числом" на ребенка за первые 12 месяцев пребывания в стране, что является значительным ограничением для беженцев, которые полагались на эту форму поддержки.

Эти меры отражают более строгий подход правительства Норвегии к политике в отношении беженцев, мотивированный необходимостью сбалансировать ресурсы страны и обеспечить качество услуг для всех жителей.