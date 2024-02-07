Причины отмены пенсий

Пенсионные выплаты могут быть временно приостановлены или же отменены совсем. Вероятные причины этого зафиксированы в действующем законодательстве.

Читайте также Второй этап открытия рынка земли в действии: принесет ли это больше пользы бизнесу

Такими основаниями являются:

смерть пенсионера;

выезд за границу на ПМЖ;

выявление недостоверных документов, которые предоставлялись при оформлении пенсии;

отсутствие действий на счетах пенсионера в течение полугода, речь идет и о неполучении средств на "Укрпочте";

непризнание гражданина лицом с инвалидностью;

возвращение на работу пенсионера, который вышел на пенсию по выслуге лет.

Обратите внимание! Речь идет о возвращении на те специальности, которые подпадают под закон о выслуге лет. Если пенсионер выбрал другую работу, пенсия не отменяется.

Есть и другие случаи прекращения выплат. Однако их отмены в большинстве можно избежать, для этого нужно обратиться в ПФУ и сообщить о таких обстоятельствах:

выезд за границу;

изменение личных данных пенсионера.

Понимаем, что полная отмена выплат происходит в случае смерти пенсионера. При других причинах, средства замораживаются и удерживаются на счетах ПФУ до выяснения обстоятельств.

Как восстановить выплаты

Пенсионер должен обратиться в ПФУ для получения официальной причины отмены выплат. Для возобновления начисления пенсии особе нужно написать специальное заявление.

Если произошли изменения, которые влияют на пенсионные выплаты, например, начисления дополнительного стажа, об этом нужно сообщить и подтвердить факт документально. Рассмотрение заявления продлится до 10 дней.

В некоторых случаях пенсионера обязывают пройти идентификацию. Процедуру можно осуществить как онлайн, так и офлайн.

Обратите внимание! В период действия военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором оно будет прекращено или отменено, пенсионеры, которые были вынуждены переместиться за границу, могут отправлять документацию по почте. При таких обстоятельствах, к заявлению необходимо прикрепить копию документа о временной защите или статусе беженца, заверенных уполномоченными лицами, в частности в украинском консульстве.