Перевірки на митниці повернуть

Кабмін прийняв законопроєкт "Про внесення змін до пункту 9 – 12 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України".

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Тож з 1 березня пропонується:

повернути митним органам повноваження на проведення документальних перевірок;

поновити на невикористаний строк документальні перевірки (зустрічні звірки), які розпочалися та не завершилися до 24 лютого 2022 року;

протягом 60 днів із дня набрання чинності закону передбачити надсилання (вручення) актів (довідок) про результати документальних перевірок, звірок та іншого, якщо їхня процедура не завершилася до 24 лютого 2022 року.

Проте цим законопроєктом передбачений мораторій на документальні перевірки осіб, які станом на 1 березня перебувають на окупованих територіях або тих, де ведуться бойові дії. Проте, якщо вони переїдуть на підконтрольну Україні територію, перевірки відновлять.

Влада хоче накласти певні заборони на грошові перекази українців

Данило Гетманцев розповів, що у НБУ запропонували встановити ліміт суми, яку можна буде переказувати з одного банківського рахунку на інший. Частоту грошових переказів за реквізитами теж контролюватимуть.

Данило Гетманцев Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, лімітами на суми транзакцій, їх кількості тощо. А також граничних сум готівкових переказів, здійснених за допомогою терміналів самообслуговування.

Так регулятор хоче вирішити проблему з міскодингом та тіньовими фінансовими операціями. Нові обмеження діятимуть лише під час воєнного стану.