Які розміри пенсій в Україні
На сьогодні середній розмір пенсії в Україні становить – 5385,25 гривні. Проте, майже 30% пенсіонерів досі отримують пенсію не вищу за 3000 гривень.
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Втім, у порівнянні з минулим роком, ця ситуація дещо покращилася: таких пенсіонерів стало менше на 10%. Проте, 65% пенсіонерів досі одержують пенсію до 5 тисяч гривень.
Нині пенсійні виплати виглядають наступним чином:
- до 2000 гривень – одержують 64,60 тисячі пенсіонерів (0,6%);
- від 2001 до 3000 гривень – 3,06 мільйона пенсіонерів (29,1%);
- від 3001 до 4000 гривень – 2,23 мільйона пенсіонерів (21,3 %);
- від 4001 до 5000 гривень – 1,57 мільйона пенсіонерів (14,9%);
- від 5001 до 10 000 гривень – 2,44 мільйона пенсіонерів (23,2%);
- понад 10 000 гривень – 1,15 мільйона пенсіонерів (10,9%).
У кого зростуть пенсії у лютому
Зростання пенсій у лютому пов'язане з досяганням пенсіонерами певного віку. Зараз ПФУ надає надбавки до пенсійних виплат, зокрема вікові.
Розмір вікових надбавок наступний:
- 300 гривень – для пенсіонерів від 70 до 74 років включно;
- 456 гривень – від 75 до 79 років включно ;
- 570 гривень – від 80 років.
Чого чекати пенсіонерам у березні
У березні пройде чергова індексація пенсій для українців. Поки що остаточно не відомий розмір березневої індексації. Однак у Мінсоцполітики припустили, що він становитиме 13%.
Проте далеко не усім збільшать виплати через певні умови. Не відчують індексації ті, хто:
- вийшов на пенсію менш як 3 роки тому;
- отримує високі пенсії;
- отримує розрахункову пенсію, яка нижча за мінімальну.