Пенсія в Україні: як її перераховують працюючим та непрацюючим пенсіонерам
Джерело:На Пенсії
Попри війну українці продовжують отримувати пенсії та інші соціальні виплати. Про те, чим відрізняється механізм перерахунку пенсій для пенсіонерів, що працюють та не працюють - читайте далі.
Як перераховують пенсії пенсіонерам
У деяких українців розмір мінімальної пенсії й надбавки за понаднормовий стаж – прив’язані до прожиткового мінімуму. Коли прожитковий мінімум підвищують – автоматично непрацевлаштованим особам перераховують пенсію.
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Щодо працевлаштованих пенсіонерів, то їм пенсії у такому разі не перераховують. Коли людина звільняється, то пенсію перераховують з урахуванням актуальнішого прожиткового мінімуму, який діє на момент звільнення.
Схожою є ситуація і з новими доплатами, які залежать від стажу та віку. Для наочності нагадаємо, що з 1 грудня у осіб, які молодші за 70 років, при стажі у жінок 30 років і у чоловіків 35 років загальний розмір пенсії з усіма надбавками не може бути нижчим за 2500 гривень. У кого пенсії до грудня були нижчими, то їх мали підтягнути до вказаного розміру. Але це стосується лише непрацюючих громадян. Для працюючих залишилися колишні розміри. Вони можуть бути переглянуті лише у разі звільнення,
– пояснив експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін.
Такий самий механізм діє щодо тих, у кого мінімальна пенсія за віком залежить від розміру мінімальної зарплати по країні.
У яких випадках пенсія не призначається
Право на пенсійні виплати залежить від того, чи є пенсіонер працевлаштованим, чи ні. Крім того, від цього залежить ще й розмір пенсії. При цьому:
- Пенсія за вислугу років призначається після того, як пенсіонер залишає роботу. І саме це дає право на пенсію. Якщо особа й надалі працевлаштована після призначення на пенсію за вислугу років, то виплати цієї пенсії припиняються. А поновлюються одразу після звільнення з роботи.
- Але є виняток, який стосується посади асистента вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі. Ця посада не дає права на призначення пенсії за вислугу років, а тому на період роботи на цій посаді пенсія за вислугу років виплачується.
Яка різниця у розмірах пенсій
Сьогодні різниця у розмірах пенсій пенсіонерів, що працюють та не працюють - несуттєва. Важливо пам’ятати, що при влаштуванні на роботу необхідно відразу повідомити Пенсійний фонд.
В іншому разі – відбудеться переплата пенсії, яку потім почнуть вираховувати.
Зверніть увагу! Формула розрахунку основного розміру пенсії за віком для обох категорій пенсіонерів залишається незмінною. Тобто вона в обох випадках є однаковою.