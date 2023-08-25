Росте як гриби: в яких країнах нещодавно зріс пенсійний вік

За останні два роки у ряді країн підвищили пенсійний вік. Натомість в Україні щороку росте страховий стаж необхідний для виходу на законний відпочинок.

У яких країнах збільшили пенсійний вік

Цієї осені у Польщі планують підвищити пенсійний вік, який зараз становить 60 років для жінок та 65 для чоловіків. Також, перед цим у Франції провели скандальну пенсійну реформу, яка збільшила пенсійний вік із 62 до 64 років.

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В Україні мінімальний пенсійний вік для чоловіків та жінок становить 60 років. Проте раніше жінки йшли на пенсію у 55 років.

В інших країнах пенсію підвищили наступним чином:

Данія – з 66,5 до 67 років для чоловіків і жінок;

Нідерланди – з 66,3 до 66,6 року;

Португалія – з 66,5 до 66,6 року;

США – з 66,2 до 66,3 року;

Іспанія – з 66 до 66,2 року;

Естонія – з 64 до 64,3 року;

Латвія – з 64 до 64,3 року;

Болгарія – для чоловіків з 64,3 до 64,4 року, для жінок з 61,7 до 61,8 року;

Литва – з 64,2 до 64,3 року для чоловіків та з 63,3 до 63,7 року для жінок.

Також пенсійний вік зріс у Білорусі, Сінгапурі, В'єтнамі, Індонезії та інших країнах.

У кого в Україні найвищі пенсії

Нещодавно ПФУ опублікував статистику по пенсіях, які отримують українці. Виявилося, що найбільший відсоток населення живе на суму від 2 до 3 тисяч гривень на місяць. Ситуація з виплатами така:

0,6% громадян на пенсії мають 1 227,80 гривень;

29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень;

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;

15% – від 4 001 до 5 000 гривень;

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;

10,4% – понад 10 000 гривень.

Найменший розмір пенсії в Україні – 2 093 гривні для осіб, що продовжують працювати.