Росте як гриби: в яких країнах нещодавно зріс пенсійний вік
За останні два роки у ряді країн підвищили пенсійний вік. Натомість в Україні щороку росте страховий стаж необхідний для виходу на законний відпочинок.
У яких країнах збільшили пенсійний вік
Цієї осені у Польщі планують підвищити пенсійний вік, який зараз становить 60 років для жінок та 65 для чоловіків. Також, перед цим у Франції провели скандальну пенсійну реформу, яка збільшила пенсійний вік із 62 до 64 років.
Читайте також Індексація пенсій у 2024 році: чи відбудеться збільшення пенсій в УкраїніНагадаємо! В Україні мінімальний пенсійний вік для чоловіків та жінок становить 60 років. Проте раніше жінки йшли на пенсію у 55 років.
В інших країнах пенсію підвищили наступним чином:
- Данія – з 66,5 до 67 років для чоловіків і жінок;
- Нідерланди – з 66,3 до 66,6 року;
- Португалія – з 66,5 до 66,6 року;
- США – з 66,2 до 66,3 року;
- Іспанія – з 66 до 66,2 року;
- Естонія – з 64 до 64,3 року;
- Латвія – з 64 до 64,3 року;
- Болгарія – для чоловіків з 64,3 до 64,4 року, для жінок з 61,7 до 61,8 року;
- Литва – з 64,2 до 64,3 року для чоловіків та з 63,3 до 63,7 року для жінок.
Також пенсійний вік зріс у Білорусі, Сінгапурі, В'єтнамі, Індонезії та інших країнах.
У кого в Україні найвищі пенсії
Нещодавно ПФУ опублікував статистику по пенсіях, які отримують українці. Виявилося, що найбільший відсоток населення живе на суму від 2 до 3 тисяч гривень на місяць. Ситуація з виплатами така:
- 0,6% громадян на пенсії мають 1 227,80 гривень;
- 29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень;
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 10,4% – понад 10 000 гривень.