В каких странах увеличили пенсионный возраст

Этой осенью в Польше планируют повысить пенсионный возраст, который сейчас составляет 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Также перед этим во Франции провели скандальную пенсионную реформу, которая увеличила пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

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Напомним! В Украине минимальный пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 лет. Однако раньше женщины уходили на пенсию в 55 лет.

В других странах пенсию повысили следующим образом:

Дания – с 66,5 до 67 лет для мужчин и женщин;

Нидерланды – с 66,3 до 66,6 года;

Португалия – с 66,5 до 66,6 года;

США – с 66,2 до 66,3 года;

Испания – с 66 до 66,2 года;

Эстония – с 64 до 64,3 года;

Латвия – с 64 до 64,3 года;

Болгария – для мужчин с 64,3 до 64,4 лет, для женщин с 61,7 до 61,8 лет;

Литва – с 64,2 до 64,3 лет для мужчин и с 63,3 до 63,7 лет для женщин.

Также пенсионный возраст вырос в Белоруссии, Сингапуре, Вьетнаме, Индонезии и других странах.

У кого в Украине самые высокие пенсии

Недавно ПФУ опубликовал статистику по пенсиям, получаемым украинцами. Оказалось, что самый большой процент населения живет на сумму от 2 до 3 тысяч гривен в месяц. Ситуация с выплатами такова:

0,6% граждан на пенсии имеют 1 227,80 гривны;

29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен;

21,3% – от 3001 до 4000 гривен;

15% – от 4 001 до 5 000 гривен;

23,2% – от 5001 до 10000 гривен;

10,4% – более 10 000 гривен.

Обратите внимание! Наименьший размер пенсии в Украине – 2093 гривны для продолжающих работать лиц.