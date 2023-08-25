В каких странах увеличили пенсионный возраст
Этой осенью в Польше планируют повысить пенсионный возраст, который сейчас составляет 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Также перед этим во Франции провели скандальную пенсионную реформу, которая увеличила пенсионный возраст с 62 до 64 лет.
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В других странах пенсию повысили следующим образом:
- Дания – с 66,5 до 67 лет для мужчин и женщин;
- Нидерланды – с 66,3 до 66,6 года;
- Португалия – с 66,5 до 66,6 года;
- США – с 66,2 до 66,3 года;
- Испания – с 66 до 66,2 года;
- Эстония – с 64 до 64,3 года;
- Латвия – с 64 до 64,3 года;
- Болгария – для мужчин с 64,3 до 64,4 лет, для женщин с 61,7 до 61,8 лет;
- Литва – с 64,2 до 64,3 лет для мужчин и с 63,3 до 63,7 лет для женщин.
Также пенсионный возраст вырос в Белоруссии, Сингапуре, Вьетнаме, Индонезии и других странах.
У кого в Украине самые высокие пенсии
Недавно ПФУ опубликовал статистику по пенсиям, получаемым украинцами. Оказалось, что самый большой процент населения живет на сумму от 2 до 3 тысяч гривен в месяц. Ситуация с выплатами такова:
- 0,6% граждан на пенсии имеют 1 227,80 гривны;
- 29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен;
- 21,3% – от 3001 до 4000 гривен;
- 15% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 23,2% – от 5001 до 10000 гривен;
- 10,4% – более 10 000 гривен.