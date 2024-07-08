Українцям підвищили пенсії на 4 тисячі гривень: хто отримає збільшені виплати

Деякі українці отримали значне підвищення пенсії завдяки індексації, але не всім пенсіонерам пощастило. Про те, кому суттєво перерахували виплати, читайте далі.

Хто отримав чималу надбавку до пенсії

З початку року пенсії суддів зросли на 4 037 гривень, що призвело до того, що середня пенсія суддів становить нині 103 874 гривні. Однак, для інших пенсіонерів такі суми недосяжні, оскільки максимальна пенсія в Україні обмежена на рівні 10 прожиткових мінімумів і зараз становить 23 610 гривень.

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Втім, для суддів це обмеження не застосується, оскільки їхні пенсії розраховуються за відмінною формулою. У звичайного українця коефіцієнт заміщення становить менш як 30%, тоді як для судді з 35-річним стажем цей показник складає цілих 80%.