Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам: коли очікувати на збільшення виплат

У квітні відбувся перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів. У Мінсоцполітики наголосили, що таким особам не потрібно особисто звертатися до відповідних органів для здійснення перерахунку.

Коли відбудеться перерахунок пенсій

Відповідно до чинного законодавства, з 1 квітня автоматично відбудеться перерахунок пенсій для працюючих пансіонерів за стаж, що був накопичений протягом останніх двох років.

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Розмір пенсії залежить не тільки від розміру заробітної плати, а й від страхового стажу (тобто періоду, протягом якого людина сплачує Єдиний страховий внесок – ЄСВ). Оскільки з часом – коли людина працює – страховий стаж у пенсіонера збільшується, то й розмір пенсії має також збільшуватися. Тому 1 квітня пенсії пенсіонерам, які працюють, перерахують,

– йдеться в повідомленні.

Однак виплата підвищених пенсій відбудеться в червні 2024 року, враховуючи підвищення за квітень і травень місяці.

Це пов'язано з тим, що перерахунок можливий після того, як до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату ЄСВ за 1 квартал. А такі звіти подаватимуться по травень,

– резюмували в Мінсоцполітики.

Як отримати перерахунок

Пенсіонерам не потрібно особисто звертатися для проведення перерахунку. Річ у тім, що він здійснюється автоматично на основі даних, що містяться в Державному реєстрі застрахованих осіб.

Цього року перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу відбувся для 654 тисяч працюючих пенсіонерів. Це близько 6,2% від їхньої загальної кількості (на 1 січня 2024 року в Україні налічувалося 10,51 мільйона пенсіонерів),

– зазначили у відомстві.

Крім того, у Міністерстві соціальної політики пояснили, що величину збільшення пенсії визначають для кожного пенсіонера індивідуально з огляду на тривалість страхового стажу та розмір зарплати, на основі якої розраховують пенсію.