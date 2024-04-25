Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам: коли очікувати на збільшення виплат
Джерело:Мінсоцполітики
У квітні відбувся перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів. У Мінсоцполітики наголосили, що таким особам не потрібно особисто звертатися до відповідних органів для здійснення перерахунку.
Коли відбудеться перерахунок пенсій
Відповідно до чинного законодавства, з 1 квітня автоматично відбудеться перерахунок пенсій для працюючих пансіонерів за стаж, що був накопичений протягом останніх двох років.
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Розмір пенсії залежить не тільки від розміру заробітної плати, а й від страхового стажу (тобто періоду, протягом якого людина сплачує Єдиний страховий внесок – ЄСВ). Оскільки з часом – коли людина працює – страховий стаж у пенсіонера збільшується, то й розмір пенсії має також збільшуватися. Тому 1 квітня пенсії пенсіонерам, які працюють, перерахують,
– йдеться в повідомленні.
Однак виплата підвищених пенсій відбудеться в червні 2024 року, враховуючи підвищення за квітень і травень місяці.
Це пов'язано з тим, що перерахунок можливий після того, як до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату ЄСВ за 1 квартал. А такі звіти подаватимуться по травень,
– резюмували в Мінсоцполітики.
Як отримати перерахунок
Пенсіонерам не потрібно особисто звертатися для проведення перерахунку. Річ у тім, що він здійснюється автоматично на основі даних, що містяться в Державному реєстрі застрахованих осіб.
Цього року перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу відбувся для 654 тисяч працюючих пенсіонерів. Це близько 6,2% від їхньої загальної кількості (на 1 січня 2024 року в Україні налічувалося 10,51 мільйона пенсіонерів),
– зазначили у відомстві.
Крім того, у Міністерстві соціальної політики пояснили, що величину збільшення пенсії визначають для кожного пенсіонера індивідуально з огляду на тривалість страхового стажу та розмір зарплати, на основі якої розраховують пенсію.