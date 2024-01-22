Встигнути до 28 січня: що обовʼязково треба зробити, аби не отримати завищені платіжки

Передача показників лічильника повинна здійснюватися точно та систематично, аби уникнути переплат за комунальні послуги. При цьому, вчасне подання показників за водопостачання – вкрай важливе.

Чому важливо передавати показники лічильника

Вчасно та коректно передані показники лічильників дозволяють сплачувати лише за фактично спожиті обʼєми води. Саме тому споживачам рекомендують прозвітувати про спожиті кубометри води до 28 числа кожного місяця.

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У тому числі показники лічильника холодної води необхідні для формування платежів за централізоване холодне водопостачання і водовідведення. А лічильника гарячої води – для формування платежів за відведення гарячої води.

Яким чином передати дані лічильника

Дані лічильника можна передати такими способами:

в особистому кабінеті;

на сайті;

за допомогою Viber-бота;

за номером контакт-центру (044) 202-0202;

за допомогою Telegram-бота у додатку;

у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);

записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Які актуальні тарифи на воду

Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення поки залишаються без змін.