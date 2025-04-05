Хто з пенсіонерів автоматично отримає підвищення виплат

З 1 квітня Пенсійний фонд України автоматично перерахує виплати працюючим пенсіонерам. Звертатися до ПФУ для отримання більших виплат не потрібно.

Кому перерахують пенсії

Підвищення отримають пенсіонери, які після призначення або останнього перерахунку продовжували працювати й на 1 березня 2025 року мають не менше 24 місяців страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Також перегляд пенсій стосуватиметься тих, хто має менший стаж, але з моменту попереднього перерахунку минуло два роки.

Якщо на 1 березня 2025 року пенсіонер має не менше 24 місяців страхового стажу, його виплати будуть перераховані з урахуванням цього стажу. Пенсія може залишитися на основі попереднього заробітку або враховувати новий дохід, отриманий після призначення чи попереднього перерахунку, якщо це буде вигідніше.

Для тих, хто має менше ніж 24 місяці страхового стажу з моменту останнього перерахунку, підвищення відбудеться не раніше ніж через два роки після попереднього перегляду, з урахуванням лише нового стажу.

Зауважте! Також 2025 року стартує черговий етап пенсійної реформи, що передбачає запровадження накопичувальної пенсійної системи. Експерти застерігають про потенційні ризики для громадян. Крім того, зростають вимоги до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком.