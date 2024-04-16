Перерахунок пенсії: що чекає на працюючих пенсіонерів

Пенсіонери, які пропрацювали менше ніж 24 місяці після попереднього перерахунку, цікавляться, чи очікувати новий перегляд виплат з 1 квітня. У ПФУ дали відповідь.

Перерахунок пенсії

Якщо після попереднього перерахунку пенсії особа напрацювала менше 24 місяців страхового стажу, автоматичний перерахунок виплат проведуть, якщо після попереднього перерахунку минуло не менше двох років.

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У цьому разі враховується фактично набутий пенсіонером після попереднього перерахунку пенсії страховий стаж. Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється,

– написали у ПФУ.

Виплати пенсіонерів без стажу

У квітні зміняться мінімальні виплати пенсіонерів старших за 65 років, які мають повний стаж. Тепер мінімалка для них складе 3 200 гривень.

Пенсіонери, які не напрацювали страхового стажу, з 65 років отримують від держави тимчасову допомогу в розмірі 2 361 гривні. Особи з неповним стажем отримують такі виплати з 63 років.

Протягом воєнного стану та місяць після нього такі виплати надходитимуть постійно, а оформити їх можна у місцевому центрі соцзахисту.

До такого виду допомоги також можуть нараховуватися надбавки: