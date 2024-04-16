Перерасчет пенсии

Если после предыдущего перерасчета пенсии лицо наработало менее 24 месяцев страхового стажа, автоматический перерасчет выплат проведут, если после предыдущего перерасчета прошло не менее двух лет.

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В этом случае учитывается фактически приобретенный пенсионером после предыдущего перерасчета пенсии страховой стаж. Заработная плата для исчисления пенсии не меняется,

– написали в ПФУ.

Напомним! В апреле изменятся минимальные выплаты пенсионеров старше 65 лет, которые имеют полный стаж. Теперь минималка для них составит 3 200 гривен.

Выплаты пенсионеров без стажа

Пенсионеры, которые не наработали страхового стажа, с 65 лет получают от государства временную помощь в размере 2 361 гривны. Лица с неполным стажем получают такие выплаты с 63 лет.

В течение военного положения и месяц после него такие выплаты будут поступать постоянно, а оформить их можно в местном центре соцзащиты.

К такому виду помощи также могут начисляться надбавки: