У кого влітку зростуть пенсії

Планової індексації на прийдешнє літо не заплановано. Однак, пенсії деяких українців однаково зростуть.

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Йдеться про пенсіонерів старше 70 років. Вони можуть отримати вікову надбавку. Розмір цієї доплати залежить від віку:

особи від 70 до 74 років включно отримають додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Така доплата нараховується автоматично. Вона додається до основного розміру пенсії.

Зверніть увагу! Надбавка за віком надається пенсіонерам, які мають пенсійні виплати менші за 10 340,35 гривні.

У кого зміняться пенсії у квітні

У квітні зміняться мінімальні виплати пенсіонерів старше 65 років, які мають повний стаж. Тепер гарантовані пенсії цих осіб складають 3 200 гривень. Це пов'язано зі зростанням мінімальної зарплати до 8 тисяч гривень.

Також протягом квітня будуть перераховані виплати працюючих пенсіонерів, за умови, що вони набули мінімум 24 місяці стажу. Доплата за кожен додатковий рік складає 23,61 гривні.