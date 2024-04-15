Яке рішення прийняв Кабмін

12 квітня Кабмін погодив продовження дії спецобов'язку ТОВ "Нафтогаз" до 31 серпня поточного року. Йдеться про постачання газу для виробництва електроенергії на тепловій генерації.

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Тарифи на газ залежать від типу виробництв. До кінця серпня вони будуть такими:

для виробництва електрики на теплоелектроцентралях із теплофікаційним циклом ціна за кубометр складатиме 16,5 гривень;

для газотурбінних та газопоршневих установок – 16,5 гривень за кубометр;

для ТЕС та ТЕЦ із конденсаційним циклом – 10,95 гривні за кубометр.

Нагадаємо! Цьогоріч Україна вперше пройшла сезон на власному газу.

Які тарифи для споживачів

Станом на тепер, "Нафтогаз" виступає постачальником останньої надії (ПОН). Ця компанія обслуговує близько 98% українців.

Тариф для споживачів у "Нафтогазі" зафіксовано на рівні 7,96 гривні за кубометр. У інших регуляторів ціни дещо відрізняються.

Зауважте! Українці сплачують не тільки вартість використаного газу, а і оплачують його доставку. Дізнатись, як не отримувати платіж за транспортування ви можете тут.