Какое решение принял Кабмин
12 апреля Кабмин согласовал продление действия спецобязательства ООО "Нафтогаз" до 31 августа текущего года. Речь идет о поставках газа для производства электроэнергии на тепловой генерации.
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Тарифы на газ зависят от типа производств. До конца августа они будут такими:
- для производства электричества на теплоэлектроцентралях с теплофикационным циклом цена за кубометр составит 16,5 гривны;
- для газотурбинных и газопоршневых установок – 16,5 гривны за кубометр;
- для ТЭС и ТЭЦ с конденсационным циклом – 10,95 гривны за кубометр.
Какие тарифы для потребителей
По состоянию на теперь, "Нафтогаз" выступает поставщиком последней надежды (ППН). Эта компания обслуживает около 98% украинцев.
Тариф для потребителей в "Нафтогазе" зафиксирован на уровне 7,96 гривны за кубометр. У других регуляторов цены несколько отличаются.