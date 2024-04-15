Какое решение принял Кабмин

12 апреля Кабмин согласовал продление действия спецобязательства ООО "Нафтогаз" до 31 августа текущего года. Речь идет о поставках газа для производства электроэнергии на тепловой генерации.

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Тарифы на газ зависят от типа производств. До конца августа они будут такими:

для производства электричества на теплоэлектроцентралях с теплофикационным циклом цена за кубометр составит 16,5 гривны;

для газотурбинных и газопоршневых установок – 16,5 гривны за кубометр;

для ТЭС и ТЭЦ с конденсационным циклом – 10,95 гривны за кубометр.

Напомним! В этом году Украина впервые прошла сезон на собственном газу.

Какие тарифы для потребителей

По состоянию на теперь, "Нафтогаз" выступает поставщиком последней надежды (ППН). Эта компания обслуживает около 98% украинцев.

Тариф для потребителей в "Нафтогазе" зафиксирован на уровне 7,96 гривны за кубометр. У других регуляторов цены несколько отличаются.

Заметьте! Украинцы платят не только стоимость использованного газа, а и оплачивают его доставку. Узнать, как не получать платеж за транспортировку вы можете здесь.