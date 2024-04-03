Как не платить за доставку газа
Льготы на доставку газа доступны для украинцев, которые получают два счета: один за потребляемый газ и другой за его доставку. Но возможно не платить за доставку, если выполнено определенное условие.
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Люди, что давно не используют газ, однако остаются подключенными к газовой сети, обязаны платить за доставку. Для отказа от этой оплаты необходимо расторгнуть контракт и отключиться от сети.
Как отменить соглашение
Чтобы расторгнуть соглашение о доставке газа, нужно выполнить следующие шаги:
- Получить акт об остановке поставок газа;
- Обратиться к своему оператору газораспределительной сети (ОГРМ) с просьбой о расторжении договора;
- В случае продолжения подачи газа, написать заявление оператору ГРМ для официального расторжения соглашения. Если оператор ГРМ отказывается расторгать договор, можно подать жалобу в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в энергетике и коммунальных услугах (НКРЕКП).