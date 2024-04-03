Как не платить за доставку газа

Льготы на доставку газа доступны для украинцев, которые получают два счета: один за потребляемый газ и другой за его доставку. Но возможно не платить за доставку, если выполнено определенное условие.

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Люди, что давно не используют газ, однако остаются подключенными к газовой сети, обязаны платить за доставку. Для отказа от этой оплаты необходимо расторгнуть контракт и отключиться от сети.

Важно! Если лицо не желает расторгать соглашение из-за возможного будущего использования газа, он имеет право платить минимальную сумму пока не начнет снова пользоваться газом.

Как отменить соглашение

Чтобы расторгнуть соглашение о доставке газа, нужно выполнить следующие шаги:

Получить акт об остановке поставок газа;

Обратиться к своему оператору газораспределительной сети (ОГРМ) с просьбой о расторжении договора;