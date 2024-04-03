Як не платити за доставку газу
Пільги на доставку газу доступні для українців, які отримують два рахунки: один за споживаний газ та інший за його доставку. Але можливо не платити за доставку, якщо виконана певна умова.
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Люди, що давно не використовують газ, проте залишаються підключеними до газової мережі, зобов'язані сплачувати за доставку. Для відмови від цієї оплати необхідно розірвати контракт і відключитись від мережі.
Як скасувати угоду
Щоб розірвати угоду про доставку газу, потрібно виконати такі кроки:
- Отримати акт про зупинення постачання газу;
- Звернутися до свого оператора газорозподільної мережі (ОГРМ) з проханням про розірвання договору;
- У випадку продовження подачі газу, написати заяву оператору ГРМ для офіційного розірвання угоди. Якщо оператор ГРМ відмовляється розривати договір, можна подати скаргу до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в енергетиці та комунальних послугах (НКРЕКП).