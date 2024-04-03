Як не платити за доставку газу

Пільги на доставку газу доступні для українців, які отримують два рахунки: один за споживаний газ та інший за його доставку. Але можливо не платити за доставку, якщо виконана певна умова.

Читайте також Хто з пенсіонерів зможе отримати надбавку за віком у квітні

Люди, що давно не використовують газ, проте залишаються підключеними до газової мережі, зобов'язані сплачувати за доставку. Для відмови від цієї оплати необхідно розірвати контракт і відключитись від мережі.

Важливо! Якщо особа не бажає розривати угоду через можливе майбутнє використання газу, вона має право сплачувати мінімальну суму допоки не почне знову користуватися газом.

Як скасувати угоду

Щоб розірвати угоду про доставку газу, потрібно виконати такі кроки:

Отримати акт про зупинення постачання газу;

Звернутися до свого оператора газорозподільної мережі (ОГРМ) з проханням про розірвання договору;