У яких випадках українці можуть вимагати перерахунку пенсій

Українці мають право звернутися до Пенсійного фонду з проханням перерахувати пенсії. За словами юристів, є як мінімум три підстави для такого перегляду.

Що робити, коли пенсія занадто маленька

Перерахунок пенсії зазвичай проводиться, коли збільшується страховий стаж або зарплата. Втім, в деяких випадках це можливо за особистим зверненням пенсіонера, передає 24 Канал з посиланням на портал "Юристи.ua".

Читайте також Яку пенсію може мати людина з зарплатнею 15 тисяч гривень

Пенсіонеру необов'язково вказувати причину звернення, але можна попросити ПФУ самостійно визначити найкращий варіант перерахунку пенсії. Тоді фонд розгляне кілька можливих варіантів і вибере найвигідніший.

Які є підстави для перерахунку пенсії:

Зростання зарплати

Якщо після призначення пенсії людина протягом двох років і більше отримувала зарплату, вищу за ту, з якої раніше розраховували пенсію, можна звернутися за її перерахунком. Повторно подавати заяву дозволяється кожні два роки, якщо зарплата й надалі зростатиме.

Збільшення трудового стажу

Якщо людина при виході на пенсію мала недостатньо стажу, але продовжила працювати, то кожні два роки може звернутися за перерахунком, враховуючи новий стаж. Проте якщо за цей час пенсіонер отримує повний необхідний стаж, то перерахунок можна зробити відразу, не чекаючи дворічного періоду.

Зростання прожиткового мінімуму

Пенсії автоматично переглядають при підвищенні прожиткового мінімуму в країні. Непрацюючим пенсіонерам такий перерахунок роблять із дня, коли змінюється прожитковий мінімум. Тим, хто працює, пенсію перераховують після завершення трудової діяльності.

У яких ще випадках можливий перерахунок

Додатковими підставами для перерахунку пенсії є: