Пенсія після перерахунку стала меншою: чому так може бути і що робити

Перерахунок пенсії зазвичай асоціюється з підвищенням виплат, однак у деяких випадках після перегляду сума може виявитися меншою. Причиною може бути виправлення даних, які раніше були враховані під час обчислення пенсії, або зміна обставин, що впливають на розмір виплати.

Чому після перерахунку пенсія може зменшитися

Пенсійний фонд проводить перерахунки з різних причин: через зміну законодавства, появу нових документів, набуття додаткового страхового стажу, зміну соціальних стандартів або уточнення даних у пенсійній справі. Перерахунок може бути як автоматичним, так і індивідуальним – за заявою пенсіонера.

Одна з причин, через яку виплата може стати меншою, – виправлення помилки в попередньому розрахунку. Наприклад, якщо під час призначення пенсії до розрахунку потрапили некоректні дані про заробіток, після їх перевірки Пенсійний фонд може провести новий розрахунок.

Важливо! Розмір пенсії залежить, зокрема, від індивідуального коефіцієнта заробітної плати. Він визначається шляхом порівняння зарплати людини із середньою зарплатою в Україні за відповідний місяць. Тому зміна даних про заробіток може безпосередньо вплинути на підсумкову суму пенсії.

Проблеми можуть виникнути, наприклад, через неточності у довідках про зарплату. ПФУ під час перевірок може виявити, що суми в документі не відповідають первинним документам, після чого довідку потрібно замінити та провести розрахунок за правильними даними.

Водночас зменшення суми не завжди означає помилку Пенсійного фонду. На розмір виплати можуть впливати зміни статусу пенсіонера, працевлаштування або припинення роботи, зміна місця проживання чи втрата права на певну доплату. ПФУ наголошує, що такі обставини можуть змінювати розмір пенсії.

Зверніть увагу! Окремо варто враховувати і правила щорічної індексації. У 2026 році перерахунок із 1 березня проводився автоматично, а показник середньої зарплати, який використовується для обчислення пенсії, збільшили на коефіцієнт 1,121. При цьому під час перерахунків діють обмеження щодо максимального розміру виплати.

Що робити, якщо після перерахунку грошей стало менше

Насамперед пенсіонеру варто з'ясувати, який саме перерахунок був проведений і які показники змінилися. Пенсійний фонд розрізняє масові перерахунки, які проводяться автоматично, та індивідуальні – на підставі заяви й додаткових документів.

Якщо причиною зменшення стала зміна даних про заробіток, варто перевірити документи, на підставі яких ПФУ визначив розмір пенсії. Для цього можна звернутися до сервісного центру Фонду та попросити надати інформацію про проведений розрахунок.

Важливо! Особливу увагу варто приділити періодам роботи та зарплаті, які враховані під час обчислення пенсії. Для періодів після липня 2000 року використовується інформація з персоніфікованого обліку, а для періодів до 1 липня 2000 року за певних умов можна подати довідку про заробіток за будь-які 60 календарних місяців поспіль.

Якщо людина має документи про вищий заробіток за інший період до липня 2000 року, їх можна подати до ПФУ для індивідуального перерахунку. Фонд прямо зазначає, що одним із видів такого перерахунку є врахування документів про заробітну плату за інші 60 місяців до 1 липня 2000 року.

Є й інша важлива гарантія. Постанова Кабміну №124 передбачає: якщо внаслідок передбаченого нею перерахунку розмір пенсії зменшується, пенсія має перераховуватися під час наступного збільшення показника середньої зарплати, який використовується для її обчислення.

Тому саме по собі зменшення суми після перерахунку не означає, що пенсіонер втратив право на виплату. Важливо отримати пояснення щодо підстав перерахунку, перевірити дані про стаж і зарплату та, за потреби, подати до ПФУ документи, які можуть вплинути на розмір пенсії.

До речі, ми писали про те, що українські пенсіонери часто стикаються із заниженими виплатами через помилки в документах чи незарахований стаж. Однак неправильно розраховану пенсію можна оскаржити, причому починати боротьбу за перерахунок одразу із суду не потрібно.