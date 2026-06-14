Працюючі пенсіонери можуть втратити частину виплат: як це пов'язано з перерахунком пенсії

Пенсіонери, які після виходу на заслужений відпочинок продовжують працювати, можуть претендувати на перегляд розміру своїх виплат. Попри це, такий перерахунок не гарантує збільшення пенсії.

Чому після перерахунку працюючі пенсіонери можуть отримувати менше?

Працюючі пенсіонери мають право періодично переглядати розмір своїх пенсійних виплат, однак такий перерахунок не завжди означає збільшення суми. За певних обставин новий розрахунок може виявитися менш вигідним, через що розмір пенсії ризикує зменшитися.

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Під час перерахунку Пенсійний фонд враховує не лише страховий стаж, набутий після призначення пенсії, а й коефіцієнт заробітної плати. Тому зміна цього показника може вплинути на кінцевий результат.

До прикладу! Якщо середня зарплата в країні зростає швидше, ніж заробіток конкретного пенсіонера, його індивідуальний коефіцієнт може стати нижчим. У такому випадку включення нової зарплати до формули розрахунку не призведе до підвищення виплат, а в окремих випадках може зробити їх меншими.

Тому працюючий пенсіонер може обрати один із двох варіантів перерахунку: врахувати лише додатково набутий страховий стаж або провести перерахунок із одночасним урахуванням стажу та заробітної плати.

У яких випадках проводять перерахунок?

Перегляд пенсії здійснюється, якщо після її призначення або попереднього перерахунку людина набула щонайменше 24 місяці страхового стажу. Також перерахунок можливий за заявою пенсіонера, якщо додатковий стаж є меншим.

У кожному випадку Пенсійний фонд порівнює можливі варіанти та застосовує той, який є більш вигідним для отримувача. Саме тому автоматичний перерахунок, який проводиться щороку, не повинен погіршувати становище пенсіонера.

Які ще зміни чекають на пенсіонерів?