Військову пенсію можуть перерахувати: що слід перевірити пенсіонерам

Навіть після масштабного підвищення виплат багато українців продовжують втрачати власні гроші через непомітні бюрократичні неточності. Щоб відновити справедливість, достатньо ретельно перевірити вміст своєї пенсійної справи.

Чому після індексації сума виплат може розчарувати

З 1 березня 2026 року військові пенсії автоматично проіндексували на 12,1%, проте для багатьох пенсіонерів реальна сума підвищення виявилася значно меншою за очікувану.

Причиною часто стають застарілі дані або невраховані довідки у пенсійній справі, про що зазначає ПФУ. Тому колишнім військовослужбовцям варто брати ситуацію під особистий контроль та ініціювати індивідуальний перерахунок.

Від чого залежить фінальний розмір військової пенсії

Під час призначення або перегляду виплат Пенсійний фонд використовує цілий ряд показників, які формують грошове забезпечення військового. До цього переліку входять посадовий оклад, надбавки за військове чи спеціальне звання, доплати за вислугу років, а також щомісячні премії та додаткові винагороди.

Проте автоматично до розрахунку потрапляють далеко не всі суми, які людина отримувала під час служби. Кожну складову потрібно підтверджувати документально, інакше інспектор просто не візьме її до уваги, що призведе до суттєвого заниження щомісячного доходу.

Яка довідка є головним аргументом для збільшення виплати

Ключовим документом у боротьбі за справедливу пенсію є довідка про розмір грошового забезпечення. Саме в ній фіксуються всі фінансові показники, на основі яких ПФУ здійснює новий розрахунок.

Пенсіонеру необхідно уважно перевірити цей документ на наявність помилок. Навіть незначна неточність у назві посади, розмірі окладу за званням чи відсотках премії може коштувати тисячі гривень втраченого доходу.

Важливо! Якщо ви знайшли помилку або маєте додаткові документи про проходження служби, закон дозволяє подати їх для перегляду справи.

Як правильно ініціювати перевірку та подати заяву

Щоб зрозуміти, чи не обдурила вас держава, спочатку з'ясуйте, за яким саме видом пенсії її призначили, та зіставте дані з довідки про грошове забезпечення з вашими реальними документами про службу.

Якщо ви виявили розбіжності або маєте підстави для підвищення, необхідно письмово звернутися до Пенсійного фонду. У заяві чітко вкажіть, який саме перерахунок ви вимагаєте провести, та обов'язково додайте копії підтверджувальних документів.

Зауважте! Юристи радять зберігати другий примірник заяви з відміткою про прийняття – це допоможе захистити свої права, якщо ПФУ проігнорує звернення.

Що відомо про передісторію пенсійних суперечок

Шлях до справедливого оновлення сум часто перетворюється на справжнє випробування бюрократією. Як вже повідомлялося, уповноважені органи, такі як ТЦК чи Міноборони, нерідко відмовляються видавати оновлені довідки про грошове забезпечення, блокуючи процес перерахунку.

Проте судова практика 2026 року доводить, що такі відмови є незаконними. Українські суди масово стають на бік пенсіонерів, зобов'язуючи відомства видавати необхідні документи з урахуванням усіх надбавок та премій.