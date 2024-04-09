Допомога одразу на всю сім'ю: для переселенців у Дії з'явилася нова опція

В Дії оновилися сервіси надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Тепер у застосунку можна отримати довідку ВПО та фінансову допомогу одразу на всю сім'ю.

Що змінилося

Нові послуги будуть доступні для тих українців, які ще не оформили статус ВПО. Оновлення послуг Дія розробила спільно з Мінцифри.

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Тепер за допомогою застосунку Дія можливо:

заповнити єдину заявку на отримання довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО) для всієї родини: для себе, подружжя та дітей, які виїхали через військові дії разом із заявником;

зареєструвати виплати для новонароджених дітей після переміщення. Фінансування для усіх членів сім'ї буде надходити на один банківський рахунок.

Як отримати довідку ВПО

! Раніше потрібно було подавати окремі заяви на кожного члена сім'ї, та не було можливості оформити онлайн виплати для дітей, народжених після переміщення.

Щоб отримати довідку ВПО та фінансову допомогу через Дію, оновіть застосунок і виконайте наступні кроки:

Увійдіть в застосунок та виберіть "Сервіси", а потім — "Отримати статус ВПО". Вкажіть ваше поточне місцезнаходження та підтвердіть геолокацію. Заповніть інформацію про членів вашої родини. Оберіть картку "єПідтримка" для отримання фінансової допомоги. Визначте, якого виду допомога вам необхідна (медичне обслуговування, освіта або гуманітарна допомога) та залиште контактні дані.

Довідка ВПО відобразиться у профілі в Дії поряд з іншими цифровими документами, а кошти будуть переказані на картку "єПідтримка".