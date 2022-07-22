Виробник IQOS і цигарок Marlboro планує піти з росії до кінця 2022 року

Ринок росії продовжують покидати все більше й більше компаній. До кінця року в країні-агресорці більше не буде продукції Philip Morris – виробника IQOS та цигарок Marlboro.

Про відповідне рішення заявив директор компанії Яцек Ольчак. Його ухвалили не в останню чергу через санкції, накладені на росію. Нагадаємо, що напередодні в ЄС затвердили вже сьомий пакет.

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Ринок росії – сьомий за величиною

Ольчак підкреслив, що в компанії докладають усіх можливих зусиль, щоб покинути ринок росії. Втім, її представники прекрасно розуміють, що зробити це у третьому кварталі не вдасться. Тож планують вихід на кінець поточного року.

Слід зауважити, що ринок росії – сьомий за величиною для компанії. А її частка на ньому становить 27%. Причини виходу з країни-агресорки щонайменше дві. Мовиться про труднощі, пов'язані з ланцюжками постачання. А також у компанії спостерігають певний дискомфорт, пов'язаний з фінансовими операціями. Хто б що не казав, а санкції проти росії таки діють.

Компанія намагається продати свою частку

Зауважимо, що Philip Morris займається виробництвом не лише IQOS та Marlboro. Ця тютюнова компанія також випускає цигарки під брендами Parliament, Bond, Chesterfield, L&M.

Нагадаємо, що Philip Morris ще у березні озвучила плани про скорочення виробництва у росії. Крім того, в компанії заявили, що призупиняють заплановані в країну-агресорку інвестиції. А вже у червні надходила інформація про спроби продати свій бізнес у росії. Мовляв, наразі вже ведуться перемовини з постачальниками, які б прагнули здійснити відповідну угоду.

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