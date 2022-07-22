Про відповідне рішення заявив директор компанії Яцек Ольчак. Його ухвалили не в останню чергу через санкції, накладені на росію. Нагадаємо, що напередодні в ЄС затвердили вже сьомий пакет.

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Ринок росії – сьомий за величиною

Ольчак підкреслив, що в компанії докладають усіх можливих зусиль, щоб покинути ринок росії. Втім, її представники прекрасно розуміють, що зробити це у третьому кварталі не вдасться. Тож планують вихід на кінець поточного року.

Слід зауважити, що ринок росії – сьомий за величиною для компанії. А її частка на ньому становить 27%. Причини виходу з країни-агресорки щонайменше дві. Мовиться про труднощі, пов'язані з ланцюжками постачання. А також у компанії спостерігають певний дискомфорт, пов'язаний з фінансовими операціями. Хто б що не казав, а санкції проти росії таки діють.

Зауважимо, що Philip Morris займається виробництвом не лише IQOS та Marlboro. Ця тютюнова компанія також випускає цигарки під брендами Parliament, Bond, Chesterfield, L&M.

Компанія намагається продати свою частку

Нагадаємо, що Philip Morris ще у березні озвучила плани про скорочення виробництва у росії. Крім того, в компанії заявили, що призупиняють заплановані в країну-агресорку інвестиції. А вже у червні надходила інформація про спроби продати свій бізнес у росії. Мовляв, наразі вже ведуться перемовини з постачальниками, які б прагнули здійснити відповідну угоду.

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