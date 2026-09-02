У бюджет 2027 року закладуть мільярди для ветеранів: що планує держава
В Україні хочуть посилити підтримку ветеранів та членів їхніх родин наступного року. На ці потреби в державний бюджет 2027 року планують закласти близько 18,5 мільярда гривень.
Скільки грошей закладуть у бюджет
Про плани щодо фінансування повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів, яке відбулося під головуванням керівника Офісу Президента Кирила Буданова.
На 2027 рік плануємо закласти в бюджет близько 18,5 мільярда гривень на підтримку ветеранів, яких сьогодні в Україні понад 1,5 мільйона,
– зазначив очільник уряду.
Прем'єр також запропонував визначити окрему відповідальну особу, яка координуватиме всі пріоритетні напрями ветеранської політики.
Він запевнив, що уряд готовий допомагати у вирішенні проблемних питань.
На що хочуть спрямувати підтримку
Водночас у Міністерстві у справах ветеранів визначили чотири основні напрями роботи:
- медична допомога, реабілітація та протезування;
- реформування системи фахівців із супроводу ветеранів і демобілізованих;
- оновлення мережі ветеранських просторів;
- санаторно-курортне лікування та оздоровлення.
За словами міністра у справах ветеранів Віталія Кіма, наразі ведеться робота над переходом від моделі супроводу ветеранів до єдиного маршруту, який охоплюватиме усі питання – від звільнення з військової служби до отримання комплексу необхідних послуг.
Водночас Корецький доручив Кіму опрацювати питання житлової програми для ветеранів з-поміж вимушених переселенців, а також розширити доступ для військових до медичної допомоги, реабілітації та протезування.
Є чіткі завдання Президента і визначені конкретні напрямки роботи для посилення підтримки ветеранів та членів їхніх сімей,
– наголосив прем'єр.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду до свята Покрови, 1 жовтня, коли відзначають День захисників та захисниць України, підготувати програму змін для ветеранів. Він дав завдання опрацювати зміни до законодавства і створити окремий ветеранський кодекс.