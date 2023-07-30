Додаткові виплати у серпні: хто з пенсіонерів отримає надбавки

З серпня відбудеться запровадження надбавок до пенсій для деяких категорій населення. У ПФУ повідомили, що підвищення стосуватиметься саме непрацюючих пенсіонерів.

Хто з пенсіонерів отримає надбавки у серпні

Перерахунку пенсій до кінця 2023 року не планується. Однак, у ПФУ наголосили, що деякі категорії пенсіонерів зможуть отримати надбавки уже у цьому серпні.

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Усі доплати можливі лише для непрацюючих пенсіонерів. У працюючих осіб перегляд стажу та перерахунок відбувається кожні два роки.

Якщо пенсіонер продовжує працювати, він не може розраховувати на такого роду надбавки.

Лариса Дика Заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду Громадяни мають право призначити пенсію, отримувати її та продовжувати працювати, навіть на тій же посаді, крім пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років.

За словами Лариси, пенсія за віком щороку збільшується на 1%, при розрахунку страхового стажу від 30 років у жінок і 35 у чоловіків. Врахуйте, що особи, які втратили працездатність, не можуть розраховувати на більш ніж від 1% прожиткового мінімуму.

Станом на зараз розвиток прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.складає 2093 гривні.

Максимальний розмір доплати — 20,93 гривні. До прикладу, якщо у пенсіонера понад обов’язкову норму страхового стажу є ще 10 років, то його доплата становитиме 209,30 гривень

— пояснює Лариса.

Дика також наголосила, що у випадку зміни розміру прожиткового мінімум, доплати також перераховуються. Зауважте, що понаднормовий стаж вираховується лише після звільнення з роботи.

Які надбавки можуть отримати пенсіонери в Україні

Є декілька обов'язкових надбавок до пенсії, які мають змогу отримати усі. Ці виплати мають призначатися автоматично.

Надбавки до пенсії за віком

Досягнувши певного віку, пенсіонери можуть розраховувати на такі доплати:

300 гривень – пенсіонери віком від 70 до 74 років включно;

496 гривень – від 75 до 79 років включно;

570 гривень – від 80 років.

Також, незалежно від віку, пенсіонери в Україні можуть отримати 800 гривень, якщо:

досягають 80 років;

проживають самі;

потребують додаткового догляду.

Завдяки надбавкам, пенсіонери в Україні можуть значно підвищити суму своїх виплат. Однак, рівень пенсій в українців у будь-якому випадку залишається на дуже низькому рівні.