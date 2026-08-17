Від 300 до понад 1 000 гривень: кому і на скільки збільшать пенсію у вересні

У вересні частина українців отримуватиме більшу пенсію. Збільшення виплат передбачене для окремих категорій пенсіонерів і залежить від віку, статусу або інших визначених законом умов.

Хто може отримати 20% надбавки до пенсії у вересні

У вересні окремі пенсіонери зможуть отримувати на 20% більші виплати. Це стосується жителів гірських населених пунктів, яким закон гарантує відповідну надбавку, нагадує Мінсоцполітики.

Водночас її не призначають автоматично, адже для оформлення потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою. Право на таке підвищення мають громадяни, які:

проживають або працюють в офіційно визначених гірських населених пунктах;

безперервно живуть там не менше шести місяців;

відповідають іншим вимогам, визначеним законодавством.

Також скористатися цією надбавкою можуть окремі внутрішньо переміщені особи. До переліку гірських територій належать населені пункти Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.

Кому автоматично підвищать пенсію через вік

Окрім цього, Пенсійний фонд у вересні продовжить автоматично нараховувати вікові доплати окремим категоріям пенсіонерів. Розмір надбавки залежить від віку:

від 70 до 74 років вона становить до 300 гривень;

від 75 до 79 років зросте до 456 гривень;

від 80 років складе до 570 гривень.

Подавати заяву для призначення такої доплати не потрібно. Якщо день народження припадає не на перше число місяця, у перший місяць надбавку нарахують пропорційно кількості днів після досягнення відповідного віку, а вже з наступного місяця виплачуватимуть у повному розмірі.

Зверніть увагу! Ці надбавки не підсумовуються, адже після переходу до наступної вікової категорії попередню доплату замінює нова.

Крім цього, вікову доплату призначають лише тим пенсіонерам, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні.

Раніше ми також писали про те, що для окремих категорій пенсіонерів законодавство також гарантує мінімальний розмір пенсійної виплати. Якщо після всіх перерахунків сума не досягає встановленого рівня, Пенсійний фонд призначає щомісячну доплату.