Якими будуть мінімальна та максимальна пенсії у серпні

У серпні 2026 року мінімальний і максимальний розміри пенсій в Україні не зміняться. Як пояснюють у Пенсійному фонді, це пов'язано з тим, що прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, залишається на попередньому рівні.

Саме цей показник є базовим для визначення низки пенсійних виплат. Наразі він становить 2 595 гривень. Саме цей показник визначає мінімальний розмір пенсії, передбачений законодавством, однак для окремих категорій пенсіонерів держава гарантує значно вищі мінімальні виплати залежно від віку та страхового стажу.

Яка пенсія є найбільшою

Максимальний розмір пенсійної виплати також прив'язаний до прожиткового мінімуму. Закон встановлює, що він не може перевищувати десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Таким чином, у серпні 2026 року граничний розмір пенсії становить 25 950 гривень. Оскільки найближчим часом перегляд прожиткового мінімуму не передбачений, мінімальна та максимальна межі пенсійних виплат залишаться без змін.

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Від чого залежить фактичний розмір пенсії

Попри встановлені державою мінімальні та максимальні межі, більшість українців отримує пенсію, розраховану індивідуально. На її розмір впливають тривалість страхового стажу, офіційна заробітна плата, з якої сплачувалися внески, а також застосовані під час призначення чи перерахунку коефіцієнти.

Саме тому навіть люди з однаковим стажем можуть отримувати різні пенсійні виплати.

Де пенсіонери отримують найбільші пенсії

Раніше ми писали, що найвища середня пенсія в Україні наразі виплачується жителям Києва у розмірі 9 863,73 гривні. Найнижчий середній показник зафіксовано у Тернопільській області, де пенсіонери в середньому отримують 5 612,46 гривні.