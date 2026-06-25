Де в Україні найбільша та найменша пенсії

Про це пише видання "РБК-Україна" з посиланням на дані Пенсійного фонду.

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Зокрема, найменша середня пенсія у Тернопільської області. Там виплата становить 5 612,46 гривні.

Згідно з даними Опендатабота, майже кожен четвертий пенсіонер досі отримує близько 3,5 тисячі гривень на місяць. Але за рік частка людей із найнижчими пенсіями зменшилася з 36% до 28%.

Загалом лише у 8 регіонах пенсії дотягують до середнього рівня або перевищують його. Водночас найбільший приріст середньої пенсії за рік зафіксовано:

на Рівненщині (+22%); Житомирщині (+20%).

Зокрема, станом на 1 січня 2026 року середня пенсія в Тернопільській області становила 5 062,66 гривні, а в Києві – 8 981,20 гривні.

Таким чином, середня пенсія в Україні демонструє тенденція до зростання. Найбільше українців отримують пенсію від 5 до 10 тисяч гривень. А найменша частка пенсіонерів отримує виплату до 3 тисяч гривень.

Що ще варто знати про пенсії

Цьогоріч середня пенсія зросла на 14%. Вона становить дещо більше, ніж 160 доларів.

Водночас на початок 1992 року середня пенсійна виплата в Україні становила 539 карбованців. В перерахунку на долари на чинний тоді курс долара це було 2 долари 60 центів.